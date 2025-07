Praia a mare, il sindaco impone ai ragazzi di 14 anni di rientrare entro la mezzanotte e potranno riuscire dopo le 7 del mattino

Va bene uscire ma non dopo il coprifuoco. Il motivo? Troppi monopattini e mezzi elettrici in giro di notte guidati da ragazzini di neanche 14 anni. Una situazione che si è fatta sempre più grave, favorita dalla bella stagione e dalle scuole chiuse.

Antonino De Lorenzo, sindaco di Praia a Mare, località turistica sulla costa tirrenica cosentina, ha firmato un’ordinanza che impone il coprifuoco agli under 14 non accompagnati sino alla fine di settembre. I ragazzini dovranno rientrare a casa entro la mezzanotte e mezza e potranno riuscire solo dopo le 7 del mattino successivo. Per i trasgressori sono previste sanzioni pesanti: 100 euro per il minore non accompagnato e 250 euro per gli accompagnatori responsabili che non controllano le azioni dei minori.



