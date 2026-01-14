Potenziamento delle reti idriche a Mendicino: nuovo intervento strategico per garantire continuità e sicurezza dell’approvvigionamento

L’Amministrazione comunale di Mendicino prosegue con determinazione il percorso di rafforzamento e messa in sicurezza delle reti idriche sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento continuo ed efficiente a tutte le contrade.

Sin dal suo insediamento, avvenuto nel giugno 2024, il Sindaco Irma Bucarelli ha avviato un dialogo costruttivo e costante con Sorical, ente gestore dei serbatoi presenti sul territorio comunale, ponendo al centro dell’azione amministrativa il tema dell’emergenza idrica e della qualità del servizio.

Un primo risultato concreto di questa interlocuzione è stato raggiunto nel settembre 2024, quando Sorical ha attivato nuovi pozzi sul territorio comunale, assicurando un’erogazione più costante e migliorata nelle contrade Tivolille e Pasquali.

Parallelamente, si è resa necessaria la dismissione della vecchia linea di collegamento tra Pasquali e Rosario, a causa delle continue e gravi perdite che compromettevano l’efficienza del sistema. Una scelta obbligata per tutelare la rete, che tuttavia ha comportato disagi per Contrada Rosario in caso di guasti lungo la condotta dell’Abatemarco.

«Fin dal primo giorno del nostro insediamento – dichiara il Sindaco – abbiamo scelto di affrontare il tema dell’acqua con serietà, responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale. Il dialogo con Sorical è stato ed è fondamentale per superare criticità storiche e costruire soluzioni durature».

«La dismissione di alcune linee obsolete – prosegue – è stata una scelta difficile ma necessaria. Non ci siamo mai fermati davanti alle difficoltà o alle critiche: abbiamo lavorato, spesso lontano dai riflettori, per garantire ai cittadini un servizio essenziale come l’acqua».

Nel silenzio operoso, nonostante le critiche, l’Amministrazione comunale ha continuato a lavorare per costruire soluzioni alternative e garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico, senza mai interrompere il confronto con Sorical.

Oggi arriva un nuovo e importante passo avanti.

È infatti programmata la sostituzione della tratta adduttrice ammalorata su Viale della Concordia, nei pressi del distributore Esso, per una lunghezza complessiva di circa 350 metri.

Un intervento strategico che consentirà di ripristinare la continuità tra i serbatoi “Pasquali” e “Cozzo Pirillo”, aumentando la flessibilità, la sicurezza e l’affidabilità dell’intero sistema idrico comunale.

«L’intervento su Viale della Concordia rappresenta un risultato concreto e molto atteso. Ripristinare il collegamento tra i serbatoi di Pasquali e Cozzo Pirillo significa dare maggiore sicurezza all’intero sistema idrico comunale e ridurre drasticamente il rischio di disservizi. Continueremo su questa strada, con l’unico obiettivo di tutelare il diritto all’acqua di tutte le contrade di Mendicino», conclude con soddisfazione Irma Bucarelli.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel miglioramento delle infrastrutture strategiche, consapevole che la gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta una priorità assoluta per il benessere della comunità.