Poste Italiane, installato un nuovo Atm di ultima generazione a Molochio

Poste Italiane ha installato nell’ufficio postale di Molochio in piazza Vittorio Emanuele un nuovo Atm Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

“L’installazione dell’Atm conclude l’intervento del progetto Polis nel Comune di Molochio. Un risultato importante e atteso da tempo che mette a disposizione della Comunità dei servizi essenziali che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. Il tutto è stato possibile grazie al lavoro sinergico messo in campo da Poste Italiane e Comune di Molochio, iniziato con l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’ufficio, continuato con il restyling e conclusosi con l’agognata installazione dello sportello automatico. Ringraziamo, perciò, Poste Italiane per la sensibilità dimostrata verso la nostra Comunità e per la professionalità messa in campo”, ha detto il sindaco di Molochio, Marco Giuseppe Caruso

I nuovi sportelli sono inoltre dotati di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibili tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Il piano di sostituzione degli Atm Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva alle realtà locali.