Porto di Scilla, Muraca rovina la festa al centrodestra: “Come al solito si appropriano dei meriti altrui. Il finanziamento è stato ottenuto dall’amministrazione Ciccone con l’assessore Salvaguardia”

“Va bene che siamo in campagna elettorale, ma raccontare il falso e provare ad accaparrarsi meriti altrui non è accettabile”.

A sostenerlo è il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca che interviene dopo l’annuncio dato in pompa magna dal centrodestra in ordine a un finanziamento di cinque milioni di euro destinato all’ammodernamento del porto di Scilla.

“Come si ricorderà il merito di aver ottenuto il finanziamento – ricorda Muraca – spetta all’Amministrazione Ciccone e all’assessore ai Lavori Pubblici dell’epoca Maria Salvaguardia che avevano partecipato al bando predisposto dal governo regionale guidato da Mario Oliverio con avviso pubblico del 29/12/2016. Successivamente, e in seguito all’arrivo dei Commissari prefettizi a Scilla, pur essendo disponibili le risorse, non furono mai aperti i cantieri dei lavori per problemi legati alla gestione commissariale. Adesso la Regione ha di fatto trasferito il finanziamento previsto originariamente dal governo di centrosinistra sul Fsc 2021-2027. Se c’è un merito, dunque, del governo di centrodestra è quello di avere trovato la soluzione burocratica per non perdere un finanziamento che era già stato concesso per il porto al Comune di Scilla. Sempre che tale condotta si possa definire effettivamente meritoria, considerando che perdere il finanziamento già concesso sarebbe stato davvero una grande beffa per i cittadini scillesi. Va inoltre sottolineato che viene riproposto lo stesso finanziamento, senza tenere in alcuna considerazione il fatto che, essendo passati molti anni, il costo dell’opera è aumentato. Invito, pertanto, il centrodestra reggino a restare dentro il perimetro di una campagna elettorale civile, magari anche dai toni accesi, ma senza il ricorso a mezzucci di basso calibro e, soprattutto, senza veicolare informazioni non corrispondenti al vero”.