Porto di Gioia Tauro, il neocommissario Authority Portuale Paolo Piacenza si è insediato oggi ed ha accolto il Ministro Urso

Nel suo giorno di insediamento a Gioia Tauro, il neocommissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, avv. Paolo Piacenza, ha accolto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una visita istituzionale nell’area portuale e retroportuale, finalizzata ad approfondire le potenzialità logistiche, produttive ed energetiche dello scalo.

Dopo un iniziale tour all’interno del terminal MedCenter Container Terminal, nel corso del quale sono state illustrate le peculiarità del porto, è stata evidenziata l’imponenza dell’infrastruttura e posta l’attenzione sull’operatività di Gioia Tauro, unico porto in Italia in grado di ricevere le navi più grandi al mondo, oltre 400 metri di lunghezza e 60 di larghezza.

È stata così l’occasione per il neocommissario straordinario Poalo Piacenza di toccare con mano l’efficienza dello scalo: – <<Sono veramente orgoglioso di questa nuova esperienza – ha dichiarato Piacenza – e sono pronto a guidare un porto capace di accogliere le sfide e di guardare positivamente al futuro. Nel visitare lo scalo – ha aggiunto – sono stato subito colpito dalla vastità sia delle aree portuali sia delle aree retroportuali. La visita di oggi del Ministro Adolfo Urso e del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha messo in evidenza il valore del porto anche nello sviluppo del retroporto. Credo che il porto non sia solo un’infrastruttura – ha continuato Piacenza – ma sia un sistema di attività e operazioni, di persone e di intenti, capaci di offrire valore aggiunto al territorio e questo sarà il mio impegno, insieme a tutti i colleghi dell’Autorità portuale, per confermare il primato di Gioia Tauro in Italia, sostenendone la crescita ma anche lo sviluppo retroportuale>>.

Originario di Savona, il neocommissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, avv. Paolo Piacenza, temporaneamente, manterrà anche il ruolo di Segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale: – <<Mi dividerò tra Gioia Tauro e Genova – ha concluso – convinto di poter garantire la piena operatività del porto di Gioia Tauro e degli altri porti del suo Sistema portuale, anche perché la struttura amministrativa ha operato bene e per questo un mio ringraziamento va anche al presidente Agostinelli. Sono certo di trovare una organizzazione assolutamente competente. Oggi incontrerò i dirigenti perché voglio avviare un tavolo di lavoro immediatamente operativo, che garantisca l’azione ammnistrativa e possa fare gruppo nel guardare al futuro con ottimismo>>.