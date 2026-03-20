Porto di Gioia Tauro-Autostrada A2, Mattiani: “99 milioni di euro per un’opera fondamentale”

La notizia diffusa ieri da Anas S.p.A. dell’avvenuta pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del collegamento Porto di Gioia Tauro-Autostrada A2, costituisce un momento storico per il futuro dell’infrastruttura portuale calabrese. Non si è fatto attendere la reazione del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, sempre attento alle problematiche e alle dinamiche di sviluppo dello scalo del Mediterraneo:

“Lo abbiamo sempre detto, per Noi il Porto di Gioia Tauro deve diventare la porta di ingresso del Mediterraneo, un hub europeo sul Mediterraneo e un’infrastruttura che accompagni nel percorso di sviluppo il nostro territorio e le nostre imprese. Lo è già nei fatti. E’ il più importante Porto italiano ed ha ancora ampi margini di sviluppo. E’ necessario, quindi, continuare ad investire e sfruttare tutte le opportunità e le potenzialità che ancora risultano inespresse. Penso all’immensa area retroportuale, ove è necessario creare tutte le condizioni idonee per far sviluppare un robusto insediamento imprenditoriale. E penso all’intermodalità, la sfida che abbiamo raccolto in questi anni e che i fatti ci indicano che avevamo ragione e che la stiamo vincendo. Grazie alle costanti e sempre concrete interlocuzioni con il nostro Ministro delle Infrastrutture Salvini e all’attenzione che da anni come Lega Calabria stiamo riservando a questa infrastruttura, nevralgica per la crescita del nostro territorio e il conseguente incremento occupazionale, sono ingenti gli investimenti in collegamenti ferroviari e stradali che si registrano nell’area portuale. I 99 milioni di euro circa annunciati da Anas S.p.A. sono l’ulteriore riprova di un lavoro programmato da lontano e di un percorso che procede ancora di più nella sua fase esecutiva. Siamo di fronte ad una nuova imponente opera strategica che collegherà il Gate Sud del Porto alla SS18 e alla rete TEN-T (Trans-European Transport Network).”.

Guarda ancora al futuro del Porto di Gioia Tauro il Consigliere Mattiani:

“Non è finita qui. Non a caso ho parlato di investimenti che accompagnino e rafforzino il percorso di sviluppo del nostro territorio e delle nostre imprese. Su questo ci giochiamo una sfida importante orientata al futuro della nostra terra. Indi, questo nuovo investimento è soltanto un’ulteriore tappa di un percorso avviato. Infatti, sono necessari ancora interventi nell’area retroportuale, nel potenziamento dei collegamenti, ma è anche fondamentale creare condizioni adeguate per le nostre imprese affinché rafforzino la propria forza sui mercati nazionali e internazionali. Su questo siamo attenti e costantemente al lavoro.”.

Il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani Commissario Provinciale Lega