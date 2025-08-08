Porto degli Ulivi di Rizziconi, ritorna la Notte Bianca domani 9 agosto alle 22

Dopo 6 anni ritorna la Notte Bianca più attesa della provincia di Reggio Calabria, lo Studio54Live, in una degli eventi musicali più attesi dell’estate.

Appuntamento sabato 9 agosto, dalle 22 circa, nel Porto degli Ulivi di Rizziconi.

Attesi oltre 10 artisti nazionali ed internazionali, tutti insieme sul palco di Studio54network, tutti insieme per entusiasmare turisti e calabresi, in una festa che si promette irripetibile.

Una super regina della canzone italiana, tra l’altro in testa a tutte le classifiche italiane, con il suo ultimo singolo “Cabaret”, e protagonista dei maggiori successi riempipista delle ultime estati. Parliamo di Orietta Berti, anche lei sabato 9 agosto, nel cast dell’evento, con nomi come Chiamamifaro, finalista Amici 2025, Ala7even, uno dei più amati artisti della new generation italiana; sua “Non per soldi”, anch’essa intesta alle classifiche italiane.

Super ospite Ronn Moss, l’indimeticato Ridge di Beautifull, già cantante prima che attore, in questi mesi in WorldTour, con tappa nelle prossime ore proprio in Calabria.

Attesissimi i 2 rapper Lele Blade ed Mv Killa, super amati dai teenagers, come anche Tancredi, che con “Boiler”, il suo ultimo singolo, è strasuonato da mesi in tutte le radio italiane.

E tanti altri, come Marataro, Daring, i Nigra… Una grandissima festa, per un grande villaggio dello spettacolo, tra musica, luci, shopping straordinario, food experience, animazione, ospitiper tanti gusti e tanti target, in un’atmosfera unica che accompagnerà il pubblico fino a notte fonda.

Dopo il grande successo di domenica 3 agosto nel porto di Vialla San Giovanni, Lo Studio54Live arriva nel Porto degli Ulivi, con tutta l’energia del Network calabrese; grande l’allestimento, telecamere speciali, schermi, luci e una marea di gadgets, per rendere ancora più straordinaria la Festa!

L’appuntamento è fissato: sabato 9 agosto, al Porto degli Ulivi sarà Notte Bianca. E sarà indimenticabile!