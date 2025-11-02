Ponte sullo Stretto di Messina, Forza Italia Villa San Giovanni: “fiducia nella Corte dei Conti”



GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA – VILLA SAN GIOVANNI

SUL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO AL PONTE SULLO STRETTO

I consiglieri comunali di Forza Italia di Villa San Giovanni – Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco – prendono atto dell’esito espresso dalla Corte dei Conti in merito al visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e, in attesa della pubblicazione delle motivazioni della delibera, ribadiscono piena fiducia nell’azione del Governo guidato dalla Presidente Giorgia Meloni, con i Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, e nell’impegno costante dell’Amministratore Delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.