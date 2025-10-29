Ponte Stretto: Occhiuto, Corte Conti assurda, Sud vuole opportunità

”Ha ragione il vice premier Matteo Salvini: la decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese.

Il Ponte sullo Stretto non rappresenta solo una grande infrastruttura che il Mezzogiorno attende da decenni, ma anche un’immensa occasione per la Calabria e per la Sicilia: la concreta possibilità che queste Regioni hanno di dimostrare al mondo intero che sono capaci di condurre a termine opere straordinarie.

Il Sud vuole opportunità, vuole misurarsi con sfide entusiasmanti, vuole concorrere per creare sviluppo e per competere con il resto del Paese.

Trovo assurda la presa di posizione della Corte dei Conti, ma sono certo che il governo andrà avanti in un processo ormai non più reversibile”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.