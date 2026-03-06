Polizia Locale Reggio Calabria: lotta senza quartiere all’abbandono dei rifiuti. Sono oltre sessanta le sanzioni già elevate

È continua ed incessante l’attività di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Le attività cadenzate in maniera diuturna e disposte dal Comandante Zucco in piena sintonia con gli indirizzi dell’amministrazione comunale, stanno producendo numerosi accertamenti sanzionatori a carico dei soggetti trasgressori. Le attività che si snodano su tutta la città ove è vigente il sistema di raccolta porta a porta, oltre a fungere da deterrente al malcostume diffuso dell’abbandono indiscriminato, sta consentendo di censire numerosi potenziali evasori della tari. Le attività fanno il paio con i servizi di viabilità finalizzati a consentire lo spazzamento delle strade da parte del concessionario del servizio di igiene urbana. Una sinergia operativa a tutela del decoro urbano e della viabilità cittadina.