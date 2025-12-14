Polizia Locale: impegno a tutto campo delle varie articolazioni del Corpo. Sequestri e denunce negli ultimi giorni . È domani iniziano le procedure di selezione per 14 agenti del concorso bandito a novembre.

Nell’ambito di appositi e mirati servizi disposti dal Dirigente del Corpo , nelle ultime 48 ore la Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato 5 persone per vari reati tra cui appropriazione indebita di veicoli confiscati, guida in stato di ebbrezza e abuso edilizio.

Le attività fanno il paio con i controlli in materia commerciale nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre 400 pezzi di merce alimentare venduta senza licenza ovvero in difformità alle norme europee in materia di sicurezza dei prodotti.

Negli ultimi tre giorni sono state altresì ritirete 6 patenti.per guida in stato di ebbrezza e violazioni al codice della strada rilevate a seguito di incidenti.

Nei giorni a seguire i controlli saranno ulteriormente intensificati .

Nel contempo, nella giornata di domani, prenderanno il via le procedure di reclutamento ( con la prova preselettiva ) di 14 agenti con contratto di formazione e lavoro per anni uno. Il progetto e totalmente finanziato dai fondi ministeriali di sicurezza urbana .. I candidati ammessi sono oltre 1100 di età compresa tra i 18 e i 31 anni .