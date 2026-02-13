Polizia Locale di Reggio Calabria: Operazione Carnevale sicuro. Sequestrati circa 100 vestiti perché privi di marchio CE

Nell’ambito di mirata attività finalizzata alla tutela del consumatore e della libera concorrenza, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha ispezionato alcuni esercizi commerciali che ponevano in vendita articoli carnascialeschi.

In uno di essi, di proprietà di un cittadino della Repubblica Popolare Cinese, l’aliquota delle polizie specializzate del Comando Macheda- Marino, ha individuato e sottoposto a sequestro circa 100 vestiti di carnevale destinati ai bambini.

La merce, catalogabile secondo le norme europee come giocattolo, non riportava l’attestazione della conformità al marchio CE, pertanto non presentava i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legislazione italiana.

I capi erano assemblati con materiali tali da costituire pericolo per la salute dei piccoli fruitori atteso che erano composti da pezzi facilmente staccabili ed ingeribili.

Dopo aver constatato quanto sopra, la merce è stata sottoposta a sequestro, ed ha carico del titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000.

Il commerciante è stato segnalato alle autorità amministrative per le sanzioni accessorie conseguenti.