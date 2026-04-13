Polizia di Stato: il Dott. Giancarlo Consoli alla direzione delCommissariato di P.S. di Gioia Tauro

Polizia di Stato di Reggio Calabria: il Dott. Giancarlo Consoli alla direzione del

Commissariato di P.S. di Gioia Tauro

Si è insediato presso la Questura di Reggio Calabria, quale Dirigente del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Giancarlo Consoli.

Originario di Catania, il dott. Consoli si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università di Catania. Vincitore del concorso da Vice Commissario nel 1998, nel 1999 viene assegnato presso la Questura di Caltanissetta. Nel corso della sua carriera ha ricoperto svariati incarichi tra cui presso la Questura di Caltanissetta (1999) è stato dapprima Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Vice Capo di Gabinetto e Reggente della Divisione Anticrimine. Ha ricoperto nel 2002 il ruolo di Dirigente del Commissariato distaccato di Caltagirone fino al 2006, quando ha svolto il ruolo di Vice Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso la Questura di Catania. Dirigente del Commissariato distaccato di Piazza Armerina nel 2008, ha diretto i commissariati di Pachino, Librino, Licata, Avola, Adrano, Nesina.