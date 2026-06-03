Polistena, un altro prestigioso successo dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero “G. Renda” ai campionati nazionali di pasticceria

UN ALTRO PRESTIGIOSO SUCCESSO DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO SUPERIORE ALBERGHIERO G. RENDA DI POLISTENA.

I campionati Nazionali di Pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia FIPGC 2026, che si sono svolti a Messina, hanno visto il trionfo dei ragazzi del Renda.

Infatti gli studenti Amato Daniela e Garruzzo Giovanni hanno vinto il Premio Eccellenza tecnica distinguendosi per: talento, creatività, precisione tecnica interpretando la pasticceria con passione e personalità.

Premio per eccellenza Tecnica e professionale II G. RENDA -POLISTENA Garruzzo Giovanni e Amato Daniela.

La Dirigente scolastica Dottoressa Emanuela Cannistrà non ha voluto lasciare da soli i suoi ragazzi e li ha accompagnati e sostenuti personalmente nella sede del concorso dove partecipavano diverse scuole.

Gli organizzatori hanno rivolto un augurio e tanti complimenti a tutti i talentuosi studenti premiati, che con impegno, creatività e passione hanno lasciato il segno in questa edizione del Campionato con lo sguardo al loro futuro importante per la pasticceria italiana.

Aldo Polisena