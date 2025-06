Polistena, Tribuna coperta Stadio, botta e risposta tra il consigliere regionale Muraca che parla di “interessi personali e non della città” e il sindaco Tripodi, “finanziamento che non esiste”

Il consigliere regionale del Partito democratico Giovanni Muraca attacca il sindaco di Polistena Michele Tripodi il quale, a suo avviso, piuttosto che esultare per i finanziamenti ottenuti dall’Ente metropolitano, “preferisce la polemica”.

“Il sindaco Tripodi dimostra ancora una volta di anteporre le sue personali rivalità politiche agli interessi della comunità di Polistena. Invece di gioire per un finanziamento di 300.000 euro ottenuto dalla Città metropolitana per la tribuna dello stadio Elvio Guida, si affanna a negare l’evidenza, inventando pretesti e lanciando accuse infondate.

La Città metropolitana, su espresso indirizzo del sindaco Falcomatà e con l’accordo dell’intera maggioranza, ha espresso piena disponibilità a concedere l’importante sostegno con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dell’intera comunità sportiva polistenese e in particolare della società che disputerà il campionato di promozione.

Eppure, il sindaco Tripodi, anziché ringraziare, preferisce rinunciare ai soldi pubblici pur di non ammettere che altri hanno fatto ciò che lui non è riuscito a realizzare. Tripodi sostiene che la Città metropolitana chiederebbe la disponibilità dell’impianto per dieci anni.

Una prassi, prevista dalla linea di finanziamento, che Tripodi conosceva anche prima di richiederlo. Non si capisce quindi perché abbia deciso comunque di richiedere i finanziamenti, pur essendo a conoscenza della proceduta.

Ma se davvero volesse il bene della città, troverebbe un accordo vantaggioso per tutti, invece di bloccare tutto per paura di condividere i meriti. Intanto, i cittadini perdono un’opportunità fondamentale che sarebbe da giovamento per l’intera comunità sportiva. Bene ha fatto il Partito democratico di Polistena a denunciare l’accaduto.

È grave che in nome di opportunismi partitici personali, alla comunità di Polistena sia negata una importante occasione. È paradossale: un sindaco preferisca privare i cittadini di un investimento pur di screditare gli avversari politici.

Il Partito democratico da sempre agisce nell’ottica di uno spirito di collaborazione che guarda agli interessi della cittadinanza, non alle beghe di potere. Mentre Tripodi si preoccupa della sua immagine, noi continueremo a lavorare per ottenere risorse nell’interesse del territorio.

Polistena ha bisogno di amministratori che sappiano mettere da parte l’orgoglio e lavorare per il bene comune. Tripodi, invece, ha dimostrato ancora una volta di non essere all’altezza”.

Non Manca la replica del sindaco di Polistena Michele Tripodi

Muraca e il Pd parlano di un finanziamento che non esiste, mentre il Sindaco Michele Tripodi difende gli interessi di Polistena!

Il Partito Democratico di Polistena supportato dal consigliere regionale Giovanni Muraca, in preda ad un

attacco di maccartismo estivo, ha diffuso una notizia falsa attaccando il Sindaco di Polistena e l’intera

Amministrazione Comunale addirittura di “non essere all’altezza”. A parte lo scarso senso della misura del

PD e di Muraca, qui in molti stanno cercando di accampare meriti che non hanno, scrivendo di un

finanziamento di 300 mila euro della Città metropolitana per la realizzazione della tribuna all’ impianto di

calcio Elvio Guida di proprietà del Comune. Il finanziamento non esiste!

Esiste solo una presa in giro nei confronti del Comune di Polistena che non può accettare un palese raggiro secondo il quale la Città Metropolitana vorrebbe frazionare il campo sportivo e prendersi in uso lo stesso impianto senza alcun accordo perventivo, per poi spendere 300.000 euro, fondi oltretutto insufficienti per la realizzazione di una tribuna coperta del costo di almeno il doppio.

Se davvero la Città Metropolitana vuole contribuire alla crescita della comunità di Polistena lo può fare

benissimo in modo diverso e più trasparente, ma non subdolo, e cioè trasferendo le risorse direttamente al Comune che saprà come spenderle per l’ammodernamento dello stadio per il quale esiste già il progetto. La tribuna coperta sarà realizzata, indipendentemente dalla Città metropolitana, nell’ambito di un progetto di riqualificazione dello stadio Elvio Guida promosso dall’Amministrazione Comunale di Polistena di cui è stato chiesto il finanziamento a valere sul bando Sport e periferie 2025 per un investimento di 1.500.000 euro totali. Nelle more della costruzione della futura tribuna in cemento armato, iter già avviato, l’Amministrazione Comunale ha destinato 100mila euro per la realizzazione di una piccola tribuna coperta provvisoria di circa 200 posti che sarà acquistata a breve proprio per consentire alla società sportiva ASD Sporting Polistena, promossa in Promozione, di affrontare la prossima stagione calcistica.

Il fatto che intervenga perfino un consigliere regionale a difesa di un finanziamento inesistente conferma il tentativo di penalizzare la città di Polistena e con essa il suo modello di amministrazione popolare.

Comprendiamo l’insofferenza nei confronti di un bravissimo Sindaco come Michele Tripodi e di un

un’Amministrazione Comunale che per la loro diversità politica danno fastidio, ma giungere a mistificare la realtà fornendo interpretazioni diverse di documenti ufficiali, oltre ad essere questo sì un fatto paradossale, è un’offesa all’intelligenza del popolo di Polistena che, per fortuna ancora sa leggere e scrivere. Saremo bassi ma non fessi!