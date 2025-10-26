Polistena, Michele Tripodi : “Questa mattina ho piacevolmente partecipato alla manifestazione organizzata dall’associazione La Fenice che si occupa di malati oncologici”

Questa mattina ho piacevolmente partecipato alla manifestazione organizzata dall’associazione La Fenice che si occupa di malati oncologici.

Nel mio intervento ho cercato di sfatare le finte rassicurazioni di Occhiuto sull’#ospedale di Polistena.

La verità è che non si prevedono investimenti per l’ospedale, nè si assume personale medico in pianta stabile poiché l’intenzione del Presidente #Occhiuto è quella di riconvertire la struttura ospedaliera una volta costruito l’ospedale a Palmi.

Tutto questo è inaccettabile e occorre da ora mobilitarsi per l’attivazione dei nuovi servizi come il reparto di #oncologia previsto nell’atto aziendale ma mai istituito.

E soprattutto chiediamo una riqualificazione edilizia con ampliamento degli spazi esistenti. Abbiamo anche il progetto. Servono i soldi che la #Regione dovrà assicurare per dare un concreto segnale di miglioramento.

Solo così sarà possibile assicurare una prospettiva duratura per l’ospedale spoke di Polistena.

No ai gruppi consociativi, SI alla lotta del territorio.



https://www.facebook.com/share/v/17EDaExUYS/?mibextid=wwXIfr