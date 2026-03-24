Polistena, massiccio intervento per la sistemazione delle strade comunali 

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è stato pubblicato il bando di gara aperta sulla piattaforma Tuttogare per l’affidamento dei lavori di manutenzione e riqualificazione della viabilità comunale. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 16 aprile 2026. L’Ente ha stanziato oltre 300.000 euro, finanziati direttamente con risorse del bilancio comunale, destinati a un ampio programma di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e della percorribilità delle strade.

Tra gli interventi principali è prevista la realizzazione ex novo di Via F. Morani (Contrada Grecà), che comprenderà la posa di binder e asfalto, nonché la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

I lavori interesseranno, inoltre, numerose arterie e aree del territorio comunale, tra cui: Villa Italia, Via Croce, Via Comm. Grio, Via Dott. P. Jemma, Via Cavour, Via Alcide De Gasperi, Via Giordano Bruno, Via Guido Rossa, Via Pietro Nenni, Via Montegrappa, Via Sgradi, Via Juri Gagarin, Via dello Sport, Contrada Russo, Via Filippo Turati, Via Santo Milano, Via Esperia, Via Catena, Via San Francesco, Via Enrico Berlinguer, Via Karl Marx, Contrada Baldassarre e Contrada San Martino/Saponaro.

Gli interventi previsti riguarderanno, in particolare:

• la demolizione della sovrastruttura stradale;

• il ripristino di buche e avvallamenti mediante conglomerato bituminoso;

• la scarifica del manto stradale per una profondità compresa tra 1 e 2 cm;

• la messa in quota di chiusini, griglie e pozzetti;

• la realizzazione del tappeto di usura con spessore di 3 cm.

L’Amministrazione Comunale sottolinea che questo intervento rappresenta solo una prima fase di un più ampio programma di riqualificazione della rete viaria, cui seguiranno ulteriori opere già in fase di programmazione, progettazione e ricerca di finanziamenti.