Polistena, l’appello del comitato per la tutela della salute ai sindaci: “Seguite l’esempio del sindaco di Isernia piantate le tende davanti l’ospedale “
Dic 29, 2025 - redazione
Il Comitato a tutela della salute di Polistena
lancia una provocazione, sulla scia di quanto fatto dal sindaco di Isernia: invitiamo sindaci e cittadini a rimanere in osservatorio permanente davanti all’ospedale di Polistena, finché il Presidente non risponderà con i fatti sul destino di questo nosocomio.
Abbiamo bisogno di personale, reparti e servizi.
Quindici giorni fa, durante il Consiglio comunale aperto, abbiamo avanzato una proposta chiara. Ora vogliamo sapere: qual è la posizione delle istituzioni?
Questo ospedale deve essere rilanciato o chiuso?
Dobbiamo forse morire nell’attesa della costruzione di nuovi ospedali?
Anche la Corte Costituzionale si è espressa più volte in materia di sanità e diritti, ribadendo che il diritto alla salute è un diritto primario, che non può essere subordinato ai conti economici delle aziende.
Cittadini, unitevi alla protesta.
Insieme possiamo ottenere risultati concreti; se il Comitato verrà lasciato solo, non potrà incidere in alcun modo.
Abbiate il coraggio di difendere i vostri diritti, i diritti dei vostri figli e dei vostri genitori.
Non tutti hanno la possibilità di fare una valigia e partire per curarsi altrove.