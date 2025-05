Polistena, il caso di Maurizio Longo tirocinante sfruttato dallo Stato Italiano e preso a calci in culo. Ecco tutti i particolari

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. “Buonasera sig longo vi racconto la mia storia che mi è successo mi chiamo longo maurizio sono di polistena ero tirocinante del comune di polistena ho fatto 4 anni di lavoro in nero preso il comune mi davano settecento euro pagati dalla regione Calabria il sabato e la domenica facevo lo stuart presso lo stadio di Catanzaro pagarmi 40 euro a partita il catanzaro senza aver firmato nessun contratto mi fanno il cud lo stesso nel 5 anno firmo di nuovo il rinnovo del tirocinio mi fanno sapere dal comune che sono escluso dal tirocinio perché mi risulta il cud mandandomi in mezzo a una strada senza nessun sussidio faccio ricorso ma non risolvo niente vengo a sapere che fanno il tirocinio sindaci vice sindaco avendo una busta paga ma mi dicono che non sono lavori subordinati io che faccio lo stuart mi escludono dal tirocinio ho scritto al presidente della regione occhiuto ho scritto al ministro del lavoro ho scritto a Giovanni calabrese nessuno mi ha risposto adesso mi domando la costituzione italiana non è basata sul lavoro adesso strappero le schede elettorali di tutta la mia famiglia sono deluso da questa italia che non mi difende spero che pubblica la mia vicenda se può la mandi al presidente della regione occhiuto grazie”