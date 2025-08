Polistena, il 13 agosto Fiaccolata di solidarietà al popolo palestinese.

Il 13 agosto nell’ambito del Festival della pace e della solidarietà tra i popoli, l’Amministrazione Comunale di Polistena promuove una fiaccolata silenziosa per Gaza e il popolo palestinese.

L’iniziativa si svolgerà nella terza serata del festival e sarà conclusa dal concerto dei #Radiodervish (unica data in Calabria) guidati dal cantante palestinese Nabil Salameh.

La fiaccolata, alla quale parteciperà tra gli altri il regista palestinese Hamdi Ezzat Othman Hroub, si snoderà a partire dalle ore 21.30 da Piazza della Pace, sede del palazzo municipale e percorrerà la via Montegrappa, la via vescovo Morabito, la via Trieste fino ad arrivare in Piazza della Repubblica.

L’Amministrazione Comunale di Polistena attraverso tale manifestazione intende mantenere accesi i riflettori sulla tragedia umana e umanitaria che attraversa i territori palestinesi. Nella striscia di Gaza la situazione è precipitata con carestie diffuse e mancanza di farmaci. La militarizzazione israeliana dei territori e le rappresaglie sioniste stanno rendendo ancora più instabile il quadro politico rallentando le operazioni di soccorso e di approvvigionamento. Nel silenzio dei potenti del mondo, sembra si sia smarrito il senso della pietà umana, specie quando si lascia intendere che la pace in #Medioriente non sia negoziabile da alcuno all’infuori di Israele.

Per tali ragioni mercoledì 13 agosto, la città di Polistena chiamerà a raccolta chiunque (cittadini, associazioni, istituzioni civili e religiose) e quanti vogliano condividere con la comunità locale un momento di riflessione civile su questi temi e di vera solidarietà verso la Palestina che necessita da parte della comunità internazionale il riconoscimento di uno stato libero, indipendente e sovrano.

INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE.

