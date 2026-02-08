Polistena, grande partecipazione per l’apertura della nuova sede di CivicaMente in Corso Mazzini: nasce un nuovo spazio di cultura, solidarietà e impegno civico





Una partecipazione ampia, sentita e trasversale ha accompagnato, nella giornata di oggi, domenica 8 febbraio, l’inaugurazione ufficiale della nuova sede dell’Associazione Culturale e Sociale CivicaMente, in Corso Mazzini, nel cuore della città. Un evento che ha confermato l’interesse e l’attenzione della comunità verso un progetto che mette al centro le persone, il dialogo e la costruzione di opportunità condivise.

La nuova sede di CivicaMente nasce come luogo aperto e inclusivo, pensato per ospitare iniziative culturali, attività di solidarietà, momenti di confronto e percorsi di partecipazione attiva, con particolare attenzione ai giovani ma senza alcuna barriera generazionale. Un punto di riferimento per chi crede in una comunità viva.

Ad aprire l’incontro e a portare i saluti dell’Associazione è stato Antonio Roselli, che ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell’apertura della sede come “casa delle idee e delle persone”, ribadendo la volontà di CivicaMente di operare nel segno della condivisione, della trasparenza e del servizio alla comunità.

Nel corso della mattinata sono intervenuti Orlando Borghese, Cesare Laruffa, Salvatore Canzio, Maria Multari, Caterina Francese, Enza Armino, Fabio Auddino, Vincenzo Napoli e Aldo Polisena, che hanno evidenziato, da prospettive diverse, l’importanza di rafforzare il tessuto sociale attraverso esperienze associative libere, autonome e orientate al bene comune.

Gli interventi hanno messo in luce come CivicaMente si proponga quale laboratorio civico e culturale, capace di favorire la partecipazione, stimolare il senso di responsabilità collettiva e promuovere iniziative concrete nei campi della cultura, della solidarietà sociale e della cittadinanza attiva.

Nel corso dell’inaugurazione è stata inoltre annunciata la costituzione di un coordinamento provvisorio, che guiderà l’Associazione nei primi mesi di attività. Questo organismo avrà il compito di avviare l’organizzazione interna, definire il calendario delle iniziative, consolidare la rete di relazioni con il territorio e accompagnare CivicaMente nella sua fase iniziale di crescita e strutturazione, nel pieno rispetto dei valori fondanti dell’Associazione.

L’Associazione Culturale e Sociale CivicaMente rivolge un sentito ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che hanno preso parte all’inaugurazione, contribuendo con la loro presenza a rendere questa giornata un momento di autentica partecipazione e speranza condivisa, e invita l’intera comunità a vivere la nuova sede come uno spazio aperto, libero e costruito insieme.

CivicaMente

Cultura e Solidarietà