Polistena, Grande partecipazione all’evento “Mongolfiere al Sud”: Un successo di comunità e sinergia territoriale

Il Consorzio Imprese Polistenesi, a nome del suo presidente Tommaso Aquino, desidera esprimere un sentito ringraziamento per la straordinaria partecipazione all’evento “Mongolfiere al Sud”, svoltosi lo scorso 18 maggio presso l’area industriale di Polistena, con il patrocinio del Comune di Polistena.

L’evento ha rappresentato un’occasione importante per rafforzare il legame tra il mondo delle imprese, le istituzioni scolastiche e il territorio, favorendo una sinergia concreta e proficua per il futuro della nostra comunità.

Un caloroso saluto e ringraziamento è rivolto alle istituzioni religiose, civili e militari, alle associazioni che con entusiasmo hanno preso parte all’iniziativa, nonché alle scuole del territorio, la cui partecipazione attiva ha reso l’evento ancora più significativo. Ringraziamenti per l’evento sono stati espressi da Don Pino Demasi, parroco di Polistena e referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, e dal Sindaco di Polistena Dott. Michele Tripodi.

La grande affluenza di pubblico e l’interesse suscitato confermano l’importanza di creare momenti di condivisione e crescita collettiva, nella consapevolezza che solo facendo rete sia possibile generare sviluppo, inclusione e nuove opportunità.

L’iniziativa appena conclusa, come dichiarato da Tommaso Aquino, ha rappresentato un momento di grande significato per la nostra comunità. La partecipazione di oltre 5.000 persone ha confermato l’interesse e il coinvolgimento che questo evento è riuscito a suscitare, generando in tutti noi un profondo senso di soddisfazione. Per garantire la migliore riuscita della giornata, abbiamo messo in campo tempo, risorse e competenze, guidati da un forte senso di responsabilità e da un sincero attaccamento al nostro territorio. Il risultato è stato un evento partecipato e ricco di contenuti, in cui cittadini, scuole e imprese polistenesi hanno avuto l’opportunità di dialogare, confrontarsi e guardare insieme al futuro, con particolare attenzione al mondo del lavoro, alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Il Consorzio Imprese Polistenesi rinnova il proprio impegno a favore del territorio e ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita di questa splendida giornata.

Siamo già al lavoro per la seconda edizione, prevista per il prossimo anno, certi che incontrerà nuovamente l’apprezzamento e l’entusiasmo di tutti.