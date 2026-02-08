Nella piazza principale della città di Polistena, il comitato per la tutela della salute sta raccogliendo le firme dei cittadini per avere una sanità che funziona nel dare servizi ai cittadini. Nel Gazebo allestito dal comitato stanno arrivando centinaia di persone, uomini, donne e anziani per sostenere la “primavera di Polistena”, nella rivoluzione messa in campo nei primi giorni di gennaio davanti l’ospedale di Polistena. Tre giorni ad alta intensità con l’accordo con la delegazione dei deputati di Forza italia, capeggiata dal parlamentare e segretario regionale On. Francesco Cannizzaro. Da quel incontro è nato l’emendamento in commissine bilancio alla Camera Dei Deputati e il consiglio regionale del 16 gennaio, con la proroga a 72 anni dei medici in pensione. Va ricordato che successivamente tutte le forze politiche presenti in Parlamentom hanno sostenuto l’emandamento Cannizzaro, fatto proprio dal ministro Squillaci per accellerare le procedure di approvazione. Pomeriggio dalle ore 15,00 il comitato monterà le tende a Cinquerfrondi per raccogliere le firme.