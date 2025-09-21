Polistena, Giuseppe Zampogna apre la segreteria politica

Evento inaugurale della segreteria politica di Giuseppe Zampogna

Un vero e proprio successo di pubblico e un grande entusiasmo hanno caratterizzato

l’evento inaugurale della segreteria politica di Giuseppe Zampogna, candidato nella lista “Occhiuto

Presidente”, per la Circoscrizione Sud, alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio

Regionale della Calabria.

Ieri sera, nella cornice della sede di Via Grio, a Polistena, moltissimi i cittadini, gli

amministratori locali della provincia reggina e tanti i sostenitori a testimonianza del forte

radicamento e del consenso che Giuseppe Zampogna sta raccogliendo sul territorio, frutto di un

lavoro fondato su dialogo e relazioni che parte da molto lontano.

L’atmosfera, vivace e carica di energia positiva, ha confermato le sensazioni di una

campagna elettorale in crescita per tutta la coalizione a sostegno del Presidente Occhiuto.

L’affetto e l’incoraggiamento mostrato dai presenti hanno superato ogni aspettativa,

rendendo l’incontro un momento di confronto schietto e appassionato sui temi cruciali per il

futuro della Calabria.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, ma soprattutto a rivendicare la scelta della

candidatura di Giuseppe Zampogna sono intervenuti, tra gli altri, anche il coordinatore

regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo, coordinatore provinciale

del partito. Nelle parole dei due deputati, particolarmente incisive e incoraggianti, è stato

ampiamente riconosciuto il valore aggiunto che la candidatura di Giuseppe Zampogna dà a

questa campagna elettorale. Il suo impegno costante, la sua solida preparazione di

amministratore, la sua capacità di fare rete con altri soggetti politici e amministrativi, sono state

riconosciute come qualità non solo vincenti, ma necessarie al governo del territorio. Insomma,

per Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo non ci sono dubbi: Giuseppe Zampogna è una

risorsa indispensabile per la coalizione oltre che per l’intera comunità calabrese. A due settimane dalla chiusura della campagna elettorale, il messaggio è chiaro: occorre

un ultimo, decisivo sforzo. Il crescente interesse riscontrato tra la gente, percepibile in ogni

tappa di questo percorso, rappresenta il segnale più incoraggiante che la strada intrapresa è

quella giusta.

L’evento di ieri sera non è stato solo un’inaugurazione, ma un momento di vera e propria

mobilitazione. L’entusiasmo manifestato conferma che la candidatura di Giuseppe Zampogna crea interesse.