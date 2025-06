Polistena, Concerto jazz del liceo “Rechichi”

Nell’ambito del Progetto Laboratorio di Musica di Insieme Jazz 4.0, Esperto esterno prof. Ferruccio Messinese, Tutor interno prof.ssa Antonietta Creazzo, si è tenuto domenica 22 giugno 2025 presso la Casa della Musica di Laureana di Borrello (RC) il Jazz Concert.



Organizzato dal Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena (RC) in collaborazione con AMA Calabria, ente privato leader nel settore, con la presenza degli studenti del Liceo Musicale di Cinquefrondi (RC) che hanno aderito all’iniziativa, la partecipazione in qualità di pianista di Ferruccio Messinese, di Nelly Creazzo (voice) e di Antonio Grillo (guitar), l’evento ha previsto l’esecuzione di numerosi brani di diversa estrazione e vari arrangiamenti: Cantaloupe Island, Summertime, Blue Bossa sono solo alcuni dei brani proposti dall’ensemble, che ha dimostrato di aver ben assimilato i contenuti e le tematiche dell’itinerario proposto



A fine evento, la dirigente scolastica, dott.ssa Francesca Maria Morabito, ha espresso parole di elogio per la performance e per il percorso compiuto dal Liceo Musicale in questi ultimi anni, con l’augurio che le mete ed i traguardi possano essere sempre più in linea con il pieno sviluppo e potenziamento della dimensione umana dello studente