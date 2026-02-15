Polistena, CivicaMente lancia il suo primo progetto per sostenere studenti e famiglie “Crescere Insieme”

Sulla scia della straordinaria partecipazione registrata domenica 8 febbraio per l’inaugurazione della nuova sede, l’Associazione CivicaMente – cultura e solidarietà annuncia ufficialmente l’avvio del suo primo progetto operativo: “Crescere Insieme“.

​Nata ufficialmente nel febbraio 2026, CivicaMente è un’associazione aperta a tutti, che mette al centro il benessere della comunità. Il progetto di supporto scolastico prende vita dalla consapevolezza che il diritto allo studio non deve dipendere dalle possibilità economiche della famiglia d’origine.

​“La grande affluenza di domenica ci ha dato la conferma che la nostra città ha voglia di partecipazione e solidarietà,” dichiara il Coordinamento di CivicaMente. “Vogliamo che la nostra sede sia un luogo vivo, iniziare dai più giovani, offrendo loro il supporto di volontari qualificati, è il primo passo concreto per costruire una cultura dell’aiuto reciproco.”

​Il servizio, completamente gratuito, è rivolto agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori che vivono situazioni di fragilità economica. Grazie ai nostri volontari (docenti, laureandi e professionisti che hanno dato la loro disponibilità) l’associazione offrirà assistenza allo studio e recupero materie con percorsi di affiancamento specializzati.

Si offrirà supporto per Italiano, storia, scienze, filosofia, latino, greco, matematica e chimica.

​Come aderire:

Le famiglie interessate e i cittadini che desiderano candidarsi come volontari, donando il loro tempo, possono recarsi presso la sede dell’associazione o contattare il numero 3281841326.

CivicaMente ribadisce la propria natura inclusiva: ogni competenza messa a disposizione è un tassello fondamentale per la crescita delle giovani generazioni.