Di Marisa Valensise

POLISTENA attende il concorso per il nuovo Primario di Ortopedia

Il reparto di Ortopedia di Polistena è in attesa della pubblicazione del concorso per la nomina del nuovo primario. Chiediamo con urgenza chiarezza sui tempi alla nostra ASP o ad Azienda Zero.

Nel contempo, è nostro dovere esprimere sincero ringraziamento al dottor Antonino Lagana per il lavoro eccellente svolto fino ad oggi. Grazie alla sua guida e al contributo dei suoi validissimi collaboratori, il reparto è diventato punto di riferimento non solo della Piana di Gioia Tauro che conta 180 mila abitanti,ma il suo lavoro ha oltrepassato i confini del territorio prova visibile non solo di competenza ma anche di offerta sanitaria importante.

Ora,così come è avvenuto per la Cardiologia, pretendiamo che venga avviato immediatamente un concorso serio,meritocratico e trasparente per il nuovo primario. I requisiti devono riflettere gli standard nazionali,le capacità professionali, manageriali e l’elevata formazione curriculare necessarie per guidare un reparto di struttura complessa,in grado di affrontare le nuove frontiere tecnologiche e garantire standard ancora più elevati di cura e recupero per i pazienti.

Ricordiamo inoltre che il reparto, già da tempo ridimensionato, conta oggi pochissimi medici, con gravi difficoltà nell’organizzazione dei turni, che seppur con grande abnegazione,i medici in servizio comunque continuano a mantenere .

Vigilermò nell’interesse della comunità, affinché requisiti e procedura siano rigorosamente rispettati: la salute dei cittadini non può mai essere compromessa da interessi diversi da quelli sopra citati.

Chiediamo quindi con fermezza la pubblicazione immediata del bando e la nomina del nuovo primario, all’altezza del ruolo e delle responsabilità richieste.