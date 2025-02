Polistena, “Aleria Studio” di Alessandro Pecora e Gabiria Politanò vincono per il quarto anno il Wedding Awards 2025

Aleria Studio continua a emozionare e a lasciare il segno nel panorama del wedding cinematografico. Alessandro Pecora e Gabiria Politanò si sono aggiudicati per il quarto anno consecutivo il prestigioso Wedding Awards 2025, uno dei riconoscimenti più ambiti del settore, confermato grazie alle valutazioni eccellenti dei clienti sul colosso mondiale matrimonio.com.

Il premio, che celebra i fornitori che rendono ogni matrimonio unico, è stato accolto con grande gioia dalla coppia. Come sottolineato nel post sui loro social, Alessandro e Gabiria non vedono questo riconoscimento come un semplice traguardo professionale, ma come un dono speciale da dedicare ai loro figli, Giovanni e Leonardo: “Questo premio non è solo un riconoscimento al nostro lavoro, ma un regalo che dedichiamo ai nostri figli, che ogni giorno ci ispirano con il loro amore, la loro gioia e la continua meraviglia che passa nei loro occhi”, hanno dichiarato sui loro canali social. “Ed è proprio questo l’augurio -hanno aggiunto- che facciamo a noi stessi, ma anche a tutti voi: continuare a meravigliarsi. Perché la vera bellezza risiede nella capacità di vedere sempre con occhi nuovi, non abituandosi mai”.

La dedizione a raccontare storie di amore uniche, la continua ricerca di innovazione e la capacità di cogliere le emozioni autentiche di ogni coppia sono ciò che ha permesso ad Aleria Studio di essere ancora una volta tra i migliori in Italia. Con uno stile documentaristico e un approccio che non smette mai di sorprendere, lo studio continua a essere un punto di riferimento nel settore.

Questo nuovo traguardo va ad aggiungersi ad altri premi già conquistati da Aleria Studio, come i numerosi Wedding Awards e il Premio Cultura Cinematografica, continuando a consolidare la posizione della realtà calabrese tra le più apprezzate nel settore a livello nazionale e internazionale.