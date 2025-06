Polistena, 37ª edizione dell’Estate Ragazzi, organizzata dalla Parrocchia Santa Marina Vergine e dall’Associazione “Il Samaritano ODV”

Con il mandato agli animatori conferito Mercoledì 25 nel Duomo cittadino ha preso il via la 37ª edizione dell’Estate Ragazzi, organizzata dalla Parrocchia Santa Marina Vergine e dall’Associazione “Il Samaritano ODV”. Dal 27 giugno al 23 luglio i cortili dell’Istituto Comprensivo “F. Jerace” e del Centro Polifunzionale Puglisi si trasformeranno in un grande laboratorio di comunità, pronto ad accogliere circa 500 bambini e ragazzi – dall’ultimo anno di scuola materna a chi ha appena concluso la scuola media – accompagnati da più di 100 animatori delle scuole superiori, dai volontari del Servizio Civile Universale e dagli educatori parrocchiali.

Da trentasette estati, l’Estate Ragazzi è diventata un rito collettivo che attraversa le generazioni: chi ieri giocava con la maglietta dei bambini oggi indossa quella degli animatori, e molti genitori iscritti negli anni Ottanta e Novanta accompagnano adesso i propri figli. Nata nel 1989 come semplice grest parrocchiale, in più di tre decenni l’iniziativa ha saputo rinnovarsi senza perdere la bussola, restando un’esperienza educativa capace di saldare Vangelo e Costituzione e di contribuire alla crescita civile e spirituale dell’intera città.

Il percorso di quest’anno, intitolato “Nexus – #Linkatiallagioia”, si inserisce nel clima del Giubileo 2025 dedicato alla speranza e invita a riscoprire la gioia come stile di vita. Gratitudine, consapevolezza di sé, confronto autentico e speranza scandiranno le giornate, aiutando i partecipanti a coltivare resilienza, positività e solidarietà attraverso attività creative, sportive, teatrali, musicali e momenti di preghiera guidati da san Paolo.

L’estate sarà punteggiata da alcune tappe significative: l’8 luglio una giornata sull’ecologia e la cura del creato; l’11 luglio la Carovana “Cinemovel – Libero Cinema in Libera Terra” con la proiezione di Il Giudice e il Boss di Pasquale Scimeca, alla presenza dello stesso regista; il 15 luglio il Giubileo dei bambini con la figura di Carlo Acutis e, in serata, il musical L’Influencer di Dio nell’ambito delle feste patronali; il 23 luglio il grande spettacolo finale nell’Anfiteatro Comunale.

L’impegno educativo si intreccia, come sempre, con la memoria civile: la marcia silenziosa in ricordo della strage di via D’Amelio si svolgerà venerdì 18 luglio, coinvolgendo tutte le realtà associative e istituzionali in un abbraccio corale contro ogni forma di violenza e mafia.

“Dopo trentasette estati insieme, l’Estate Ragazzi continua a essere per Polistena un segno di speranza concreta,” sottolinea don Pino Demasi, parroco della comunità. “Ogni estate, quando i cortili si riempiono di voci e colori, rivedo il sogno nato nel 1989: offrire a bambini e adolescenti uno spazio in cui crescere liberi dalla paura e dalle logiche della ’ndrangheta, un luogo in cui il Vangelo e la Costituzione camminano insieme. Con Nexus chiediamo loro di connettersi alla propria gioia interiore e di trasformarla in energia creativa e impegno civico. Le giornate sull’ambiente, il cinema contro le mafie, il Giubileo dei bambini con lo sguardo a Carlo Acutis e la marcia del 18 luglio sono tasselli di un’unica trama: educarci a una speranza che diventa scelta quotidiana, capace di contagiare la città.”

L’iniziativa si realizza grazie al sostegno di animatori, volontari, Servizio Civile, catechiste, famiglie che, a vario titolo, rendono possibile l’esperienza.