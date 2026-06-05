Polaris Rosarno, sull’approvazione graduatoria definitiva con esclusione del Comune di Rosarno

Approvazione graduatoria definitiva con esclusione del Comune di Rosarno

INTERROGAZIONE ALLE DUE ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI ED ALL’ASSESSORE ALL’INCLUSIONE E – SE TROVA IL TEMPO- AL SINDACO .

Nella quotidiana attività di scoutismo in cerca di buone notizie sul futuro del nostro amato Paese, ci siamo – ahimè- scontrati con il Decreto della Regione Calabria n. 8696 del 15/5/2026

DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE, LA SUSSIDIARIETA’ E IL WELFARE DI COMUNITA’ SETTORE 4- POLITICHE PER L’INFANZIA, LA FAMIGLIA E LA NON AUTOSUFFICIENZA. DIRITTI E AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA’.

Questo decreto stabilisce che ancora una volta il progetto di Rosarno risulta tra i “NON FINANZIATI” seppure idoneo.

Eppure non passa giorno che con un’attività di certosina e direi anche- se mi è permesso- stressante da parte dell’Amministrazione ed in particolare dell’assessore all’inclusione, sulle feroce politica inclusiva attuata dal nostro Comune sull’inclusione dei migranti, dele fasce povere della popolazione e dei soggetti devianti.

Possibile che tutto questo lavoro non venga messo a conoscenza dell’assessorato Regionale o che costoro lo ignorino?

Tenderei ad escludere discriminazione stante il fatto che in Regione godiamo di buone entrature : Il Presidente Occhiuto da voi omaggiato e riverito, la deputazione di Forza Italia ,- la parlamentare Europea più attiva a Bruxelles sui nostri progetti che a Catanzaro a farli approvare.

Ma , come si dice non alimentiamo alibi.

Vi chiedo quindi, sempre se avete tempo di rispondere .

Perché del Progetto abbiamo saputo solo nella fase di NON AMMISSIONE? Non era più indicato , non dico convocare il Consiglio Comunale, ma almeno Commissione Consiliare validamente presieduta da una vostra rappresentante? O non avete fiducia che da Lei e dalla Commissione possano venire utili suggerimenti o integrazioni che possano aggiungere sostanza e punteggio al progetto e portarlo al finanziamento?

Non sarebbe il caso di prendere atto che le due “validissime” assessore ai servizi sociali in termini di rappresentanza , presenza ed acquisizioni di finanziamenti sono incongruenti: loro sono due ma il risultato per il Comune è ZERO!

Ultima domanda al Sindaco: è vero che ormai sono più i soldi che Rosarno dà alla Regione che il contrario? O volete restare fino alla fine, al fallimento totale?

Ing Michele Brilli

POLARIS Rosarno