Podio per il team italiano a Marsiglia del cuoco di Gioia Tauro Lorenzo Alessio che conquista l’accesso alla finale mondiale

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i centri di Cirò Marina e la frazione Torre di Melissa, conseguendo rilevanti risultati operativi sia nel contrasto al narcotraffico che nella vigilanza amministrativa.L’operazione di maggior rilievo è stata portata a termine dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, […]