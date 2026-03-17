Podio per il team italiano a Marsiglia del cuoco di Gioia Tauro Lorenzo Alessio che conquista l’accesso alla finale mondiale
Mar 17, 2026 - redazione
Il team italiano di Lorenzo Alessio, rappresentante della Federazione Italiana Cuochi, si è qualificato al terzo posto nella competizione europea tenutasi a Marsiglia, conquistando così l’accesso alla finale mondiale che si terrà a Lione. È la prima volta nella storia che l’Italia raggiunge il podio culinario europeo, ottenendo la medaglia di bronzo.
L’ex sindaco Aldo Alessio, “Un sincero ringraziamento a tutti voi che ci avete resi orgogliosi di essere italiani. Ci avete dimostrato di meritare i migliori successi, e siamo certi che li conquisterete anche a Lione. Grazie”.