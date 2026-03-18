Platì, Leonardo, “completare il percorso sulle commissioni per rafforzare trasparenza e funzionalità amministrative”

Presentata ieri presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la presentazione della ||| edizione di La Biennale dello Stretto, che prenderà vita dal 18.09 al 13.12.2026 in location diverse tra Reggio Calabria e Messina. La manifestazione è un progetto culturale ideato da Alfonso Femia e promosso dalla Fondazione Le città del futuro in partnership e con il sostegno di enti pubblici e privati. […]