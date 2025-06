In località Angitola, Pizzo (VV), militari della Stazione Carabinieri di Francica (VV) sono intervenuti a seguito di una lite familiare scoppiata per futili motivi. Un uomo 58enne, pensionato, coniugato e incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia conviventi, rispettivamente una donna 50enne e una ragazza 19enne mentre.