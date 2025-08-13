Pititto: “La CGIL condanna con fermezza il grave atto compiuto ai danni del Centro Sociale Cartella”

La CGIL Reggio Calabria stigmatizza con fermezza ogni gesto criminale. Quello perpetrato ai danni del Centro Sociale “Cartella” non solo colpisce una realtà impegnata da anni nella promozione della socialità, della cultura e della partecipazione, ma contribuisce a diffondere un clima ostile e pericoloso per l’intera comunità, che non può essere in alcun modo tollerato dalla società sana, che respinge questi atti vili e ignobili.

Continuiamo a ribadire che questo clima non è utile al nostro territorio: serve invece alzare, in modo rapido e duraturo, un argine contro ogni forma di violenza e intimidazione.

Questi atti danneggiano profondamente l’immagine della nostra città e frenano ogni percorso di sviluppo civile, sociale ed economico, che il nostro territorio non può in alcun modo permettersi.

La CGIL sarà sempre al fianco di chi opera per la democrazia, la legalità e la coesione sociale, e chiede alle istituzioni e alla società civile una risposta compatta e determinata per isolare chi semina paura e divisione.