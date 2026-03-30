Pietropaolo (FdI): “Con Maltese e Punelli Fratelli d’Italia raddoppia la sua presenza in Consiglio Provinciale di Crotone”

«Salutiamo con grande soddisfazione il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Crotone. Elezioni a cui non solo si registra la conferma del buon governo della nostra coalizione, ma nelle quali il mio partito, Fratelli d’Italia, ha avuto un ruolo di primo piano».

Questo il commento di Filippo Pietropaolo, Presidente della Commissione Bilancio, Programmazione economica, Affari dell’Unione europea e Relazioni con l’estero del Consiglio Regionale, all’esito delle Provinciali di Crotone.

«L’affermazione di Cataldo Maltese, primo tra gli eletti di centrodestra con 8.164 punti, ha di fatto consentito alla lista di ottenere due quozienti. Un ottimo risultato per la lista “Identità e Territorio”. Il dato è che da oggi Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza, raddoppiando la rappresentanza rispetto alla precedente tornata elettorale.

Una tale affermazione è frutto di un impegno costante a contatto con i territori, con i cittadini e con tutti i livelli dell’amministrazione ed è indicativa della capacità di intercettare istanze e bisogni cercando di individuare soluzioni idonee. Mi rende felice sapere di essere per Maltese un punto di riferimento in questa sfida, a dimostrazione che i risultati si costruiscono anche attraverso la fiducia reciproca.

I miei ringraziamenti vanno al nostro Segretario Regionale, On. Wanda Ferro. La sua costante vicinanza alle dinamiche calabresi e la sua capacità di dare una direzione chiara al centrodestra sono state determinanti per permettere a figure competenti come i due neo consiglieri di emergere.

Personalmente, confermo la mia volontà di continuare a essere un riferimento sempre presente, pronto a fare da ponte tra le esigenze locali e le istituzioni regionali.

Auguri di buon lavoro ad Antonio Ammirati, eletto Presidente della Provincia di Crotone. E naturalmente auguri ai nostri due nuovi consiglieri Maltese e Punelli. Due amministratori radicati, consapevoli e che sapranno trasformare il consenso ricevuto in risultati tangibili per tutta la comunità».