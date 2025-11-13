Pierluigi Caputo capogruppo per “Occhiuto Presidente” al Consiglio regionale calabrese

I Consiglieri eletti nelle liste di “Occhiuto Presidente”, in sintonia con il parere della Segreteria regionale di Forza Italia, hanno designato Pierluigi Caputo quale loro Capogruppo in seno all’appena costituita Assemblea regionale della Calabria.

“Assumo con onore questo incarico. Sono orgoglioso di essere stato nominato dai colleghi e dai dirigenti del Partito per svolgere questo ruolo – dichiara Caputo – alla guida di un nuovo ma già prestigioso contenitore politico che è alter ego di Forza Italia e che ha fatto registrare un consenso strepitoso in termini di preferenze. È pertanto un incarico di grande responsabilità, che premia il percorso politico, la coerenza e la dedizione dimostrata in questi anni nello svolgimento dei miei ruoli all’interno del Consiglio stesso. Sono certo che, lavorando con quello spirito di squadra che contraddistingue Forza Italia, saprò rappresentare al meglio questo gruppo consiliare, contribuendo al lavoro comune del partito e degli uomini che lo rappresentano, per lo sviluppo ed il miglioramento di tutta la Calabria. Insieme continueremo a portare avanti le battaglie che contraddistinguono la nostra azione politica, ispirata ai valori della concretezza e della vicinanza ai territori. Lavorerò per rafforzare il nostro impegno in Consiglio regionale, nel solco del progetto politico del Presidente Occhiuto, perché la Calabria ha bisogno di una politica responsabile, unita e capace di dare risposte reali ai bisogni delle persone.”