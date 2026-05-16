PIANETTE DI ROVITO. I FEDERICIANI ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO DEFIBRILLATORE: “DEPOSITATA SUL TERRITORIO UNA NUOVA ANIMA DELLA TECNOLOGIA MODERNA”.

“Più diffondiamo e radichiamo le anime della tecnologia moderna nel tessuto locale, più forte e tangibile diventa lo scudo di protezione e sicurezza che avvolge la nostra comunità.”

È quanto si legge in una nota diramata dai “Federiciani” su quella che si è rivelata una giornata all’insegna della prevenzione, della salute e della solidarietà, e che ha visto l’installazione sul territorio di Rovito di un nuovo “defibrillatore”, con una cerimonia di inaugurazione svoltasi ieri a Pianette di Rovito e organizzata dall’Associazione Pensionati con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale presso la sede dell’Associazione “Centro Sportivo Divina”.

Prima dell’inizio della serata, la benedizione della sede a cura del Parroco Don Rolando.

La cerimonia ha visto la partecipazione attiva delle Istituzioni locali e delle realtà associative, unite nel segno della tutela della vita.

Sono intervenuti il Sindaco di Rovito Giuseppe De Santis, il Presidente dell’Associazione Pensionati – Pianette di Rovito, Francesco Carolei, l’Avv. Filomena Falsetta, Gran Priore per la Calabria del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani e Direttore del Dipartimento “Diritti e Doveri, Ricerca e Sperimentazione Democratica” dell’Unifedericiana di Roma, il Cav. Pasquale Giardino, Insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), nella duplice veste di Comandante Generale “Legio Socialis Artibus” del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani e Direttore del Dipartimento “Cerimoniale, Onorificenze ed Araldica” dell’Unifedericiana di Roma.

Le parole del Sindaco di Rovito hanno messo in luce come la cardio protezione del territorio sia strettamente legata alla coesione sociale, e hanno evidenziato come l’Associazione Pensionati sia il vero cuore pulsante della comunità di Rovito, grazie alla loro esperienza e dedizione quotidiana capace di trasformare la solidarietà teorica in presidio attivo di una comunità che batte al ritmo della socialità.

Poi la volta dell’Avv. Filomena Falsetta, la quale ha ringraziato l’Amministrazione comunale di Rovito e l’Associazione Pensionati per questa sinergia che ha permesso di depositare sul territorio “l’anima della tecnologia moderna”, che incarna l’essenza vera della cittadinanza attiva e nella quale è custodito il battito della comunità.

La nostra missione, oggi come allora, è quella di unire gli antichi valori cavallereschi alle esigenze di sicurezza e protezione della comunità, nell’ottica di un’umanizzazione della società, che è la “culla” della Federiciana Università di Roma, attraverso la promozione attiva della cultura, della ricerca, della salute e del benessere dei cittadini, pilastri fondamentali della società.

L’Avv. Falsetta, che è anche Responsabile dei Rapporti della Deputata Simona Loizzo con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine, ha condiviso con l’Amministrazione Comunale di Rovito, l’Associazione Pensionati e i cittadini presenti, la nota di vivo ringraziamento dell’Onorevole Loizzo per il nobile gesto, prima firmataria della proposta di legge per la regolamentazione e la rimborsabilità delle terapie digitali, approdata in Aula lunedì scorso.

L’obiettivo che ci unisce è lo stesso, – ha dichiarato Loizzo nella nota: – utilizzare gli arti dell”innovazione scientifica per rendere la sanità sempre più capillare, personalizzata e vicina ai bisogni reali dei cittadini”.

Come Medico, prima ancora che nel mio ruolo di Deputata, so bene come la tempestività di un intervento possa tracciare il confine sottile tra una vita spezzata e una seconda opportunità.

Come Istituzione e come comunità, noi siamo lì, su quel confine, pronti a presidiarlo per dare gambe, respiro e stabilità ai valori più alti della sicurezza, della prevenzione e del diritto alla salute.

Sapere che Rovito è oggi un comune più sicuro e cardioprotetto, grazie alla generosità dei nostri pensionati e alla prontezza dell’Esecutivo locale, mi riempie di orgoglio e mi sprona a proseguire con determinazione le battaglie parlamentari per una sanità del futuro che non lasci indietro nessuno – ha concluso la Parlamentare, tra gli applausi dei presenti e i ringraziamenti espressi dal Sindaco di Rovito nei Suoi riguardi.

Poi la dimostrazione tecnica.

Un operatore sanitario qualificato ha simulato una prova reale di utilizzo del defibrillatore, durante la quale sono state illustrate nel dettaglio le manovre di primo soccorso e le procedure corrette da seguire in caso di emergenza cardiaca, mostrando ai presenti come un intervento tempestivo possa fare la differenza e salvare una vita umana.

L’evento si è concluso con uno “stand gastronomico”, che ha rappresentato un piacevole momento di convivialità e di gioia, confermando, ancora una volta, una comunità unita nel valore della solidarietà.