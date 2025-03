Pericolosità sociale in Calabria. Sorveglianza speciale per due soggetti ritenuti particolarmente pericolosi

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Penale, su proposta del Questore della provincia, ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di due soggetti ritenuti particolarmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale in base alla valutazione della pericolosità sociale dei soggetti e alla loro comprovata personalità negativa.

Il primo soggetto, residente a Soverato, di anni 35, è stato sottoposto a sorveglianza speciale su proposta del Questore di Catanzaro, per reati di stalking nei confronti della sua ex compagna. Le minacce di morte rivolte alla donna e ai suoi familiari, accompagnate da comportamenti violenti come calci e pugni alla porta dell’abitazione e l’invio di messaggi minacciosi, sono state ritenute motivo sufficiente per l’adozione di tale misura.

Il secondo soggetto, residente a Catanzaro, di anni 58, anch’esso sottoposto a sorveglianza speciale su proposta della Questura di Catanzaro, per aggressioni fisiche e verbali nei confronti di una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione. Il soggetto, noto per il suo comportamento violento, minacce di morte e ingiurie, ha manifestato una personalità aggressiva e pericolosa. Inoltre, la sua condizione di ludopatia e l’uso di sostanze stupefacenti hanno aggravato ulteriormente la situazione, tanto da causare alla vittima la necessità di cure mediche presso un centro di salute mentale.

Le misure di sorveglianza speciale, disposte per un periodo di 2 anni per i primi due soggetti e di 1 anno e 6 mesi per il terzo, sono una risposta ferma e decisa contro comportamenti criminali che minano la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico.

La Questura di Catanzaro prosegue senza sosta nell’attività di prevenzione e contrasto della criminalità, con particolare attenzione ai soggetti socialmente pericolosi, per garantire un ambiente più sicuro per tutta la comunità.