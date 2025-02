Per la prima volta la Calabria al Parlamento europeo, a Bruxelles importante evento voluto da Giusi Princi

Martedì 4 febbraio alle ore 10.00, presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, edificio Altiero Spinelli, Sala 3E2, si terrà l’evento “Calabria Straordinaria: Promozione Paesaggistica, Storica, Culturale ed Enogastronomica della Regione”. L’iniziativa è promossa dal Parlamento Europeo, a cura dell’eurodeputata FI-PPE Giusi Princi, dalla Regione Calabria e dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana.

“L’evento – spiega Giusi Princi – per la prima volta vedrà la Calabria affermarsi a Bruxelles, in Parlamento, con la valorizzazione delle sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Durante l’incontro, inoltre, a cura del CEO Ryanair Eddie Wilson, saranno presentate le nuove rotte di collegamento aereo tra gli scali calabresi e importanti mete europee. Approfondire temi centrali come il marketing territoriale, le infrastrutture strategiche e le possibilità di sviluppo economico – aggiunge l’eurodeputata – rappresenta certamente una grande opportunità per rafforzare il posizionamento della Calabria come destinazione d’eccellenza in Europa”.

Insieme all’eurodeputata Giusi Princi, interverranno all’evento, tra gli altri, Alessandro Chiocchetti, Segretario Generale del Parlamento Europeo; Federica Favi, Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio; Fulvio Martusciello, Europarlamentare, Capo delegazione PPE; Glenn Micallef, Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport; Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica Italiana; Maria Stefania Caracciolo, Assessore all’Istruzione e ai Lavori Pubblici della Regione Calabria; Fabio Morvilli, Presidente della Camera di Commercio Belgo-Italiana; Eddie Wilson, CEO Ryanair.

Tra le altre autorità, saranno presenti anche eurodeputati, ambasciatori dell’Asia Centrale; il Presidente dell’Associazione Calabresi in Europa; il Direttore dell’Istituto nazionale di Cultura; il Presidente dell’Associazione Cuochi italiani in Belgio; tour operator belgi, chef e ristoratori. Parteciperanno, inoltre, tantissimi amministratori della provincia di Reggio Calabria, cuore pulsante della governance e dello sviluppo locale, per i quali è previsto un particolare saluto della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, fortemente voluto dall’eurodeputata reggina per ringraziarli del lavoro profuso quotidianamente sui territori.

La promozione turistica e il marketing territoriale saranno illustrati dal Direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, Maria Antonella Cauteruccio, mentre l’enogastronomia calabrese sarà presentata dal Direttore di A.R.S.A.C. (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), Fulvia Caligiuri.