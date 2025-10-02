Per il Garante sciopero generale illegittimo senza preavviso

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione di garanzia sugli scioperi,
riunitasi oggi, ha valutato “illegittimo” lo sciopero generale
proclamato per domani, “in violazione dell’obbligo legale di
preavviso, previsto dalla Legge 146/90″. Nel provvedimento
adottato, il Garante ha ritenuto “inconferente il richiamo dei
sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la
possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi
di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o
di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della
sicurezza dei lavoratorì”. L’Autorità di garanzia ha quindi
inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali,
ricordando che “il mancato adeguamento comporta, tra l’altro,
l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-