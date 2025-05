Per Cittanova Cannatà Sindaco, “I soliti venditori di fumo e mistificatori della verità”

Le polemiche politiche di questi giorni riguardano problematiche di sicuro interesse per la nostra Comunità.

Al primo posto c’è sicuramente la questione Villa Comunale, il cui ultimo intervento di “restyling” risale al 2012 quando vennero rifatti i vialetti interni, ammodernato il sistema d’illuminazione e realizzati nuovi bagni (in legno) affinché si “sposassero” con l’ambiente esistente, rispettando e valorizzando la nostra “Bella Villa”.

Grazie ai fondi stanziati con il PNRR, il Ministero della Cultura a seguito di avviso pubblico del 30 dicembre 2021, perfezionato da accordo di concessione del 25/8/2022, ha finanziato il nostro Comune con la misura M1C3 – Investimento 2.3 – Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: Parchi e Giardini storici per un importo di 1.800.000,00 euro, il cui progetto esecutivo è stato approvato in data 19/06/2024 con determina n. 606:

Per come si evince dagli atti richiamati, i tempi degli eventi e i fatti raccontano una storia ben diversa da quella che ci viene riportata: l’amministrazione attuale ha solo incartato una torta già confezionata!

Altra polemica riguarda la paternità del finanziamento per la demolizione e ricostruzione della palestra dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” per circa 2.600.000,00 euro. In questo caso addirittura un certo gruppo politico, socio delle maggioranze fino al 2007, sponsor e socio (quasi a termine) delle due ultime passate amministrazioni, sponsor e socio di maggioranza dell’attuale amministrazione, con un comunicato stampa, quasi scavalcando l’amministrazione per far capire chi comanda, fa delle rivendicazioni smentite dalle date. Anche in questa vicenda i finanziamenti provengono dal PNRR istituito negli anni 20 e 21. Oggi bisogna stare attenti alla qualità dei progetti ed al rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, per non perdere i finanziamenti stessi, vigilando e governando i percorsi amministrativo-burocratici. Questa la sfida di ogni amministrazione, come la nostra, che in tempi in cui i soldi dall’alto mancavano, riuscì a dare a Cittanova: nuovi campo sportivo e cinema teatro, nuovi ex-carcere, ex macello, ex mercato coperto, ex palazzina SIP, efficientamento energetico del palazzo comunale, palestra in Viale Mantova, centro di aggregazione in località Torre, messa in sicurezza di Cavallica e zona Calvario, ammodernamento elettrico dell’acquedotto comunale, manutenzione ed ammodernamento della Villa Comunale, apertura di nuove importanti strade cittadine etc. etc. Altro che fallimentare: noi in 5 anni queste cose ed altre ancora, chi amministra quasi ininterrottamente dal ’93 ad oggi, di grazia, cosa ha prodotto? Attenti alle date, però!

Fallimentari per le Comunità sono solo i pavoneggiamenti e gli scarica barile delle responsabilità: mai appartenuti al nostro modo di fare politica coerente.

Nel rispetto del ruolo che i Cittadini ci hanno assegnato, cerchiamo di portare a conoscenza di tutti, quello che in pochi cercano di nascondere, sempre e solo la verità; per essere stimolo propositivo e mai strumentale, ricordando in primis a noi stessi e poi agli altri che se si vuole costruire un futuro migliore, bisogna lavorare a testa bassa, stare con la schiena dritta, senza false promesse (per poi nello stesso giorno operare in maniera contraria a quanto convenuto), nel reciproco rispetto, consci che la Politica è e deve essere sempre e solo al servizio dei cittadini, dello sviluppo collettivo e nell’interesse di Tutti.