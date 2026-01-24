Pd Villa S. G., “Ponte sullo Stretto: stanno per mettere la volpe nel pollaio dicendo che sono stati i polli a volerlo”

Esprimo piena e incondizionata solidarietà a Rosa Nigro, una madre che ha perso il figlio e che oggi, oltre al dolore, si trova costretta a difendersi da accuse e insinuazioni indegne>. Lo dichiara in una nota la deputataM5S Vittoria Baldino, commentando le dichiarazioni attribuite all’ex sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro sulla vicenda […]