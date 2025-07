Pd Taurianova, la neo eletta Segreteria Daniela D’Anna, si è dimessa, “vista l’impossibilità riscontrata di condivisione e unione di tutto il partito”

Ho accettato di assumere la carica di segretario del Partito Democratico di

Taurianova spinta dalla voglia di fare e di fare il mio meglio, anche oltre le mie capacità e la mia conoscenza, contando sull’aiuto di tutti e puntando all’ascolto di tutti, una battaglia da intraprendere solo ed esclusivamente se ci si trova a lavorare con un gruppo disponibile al necessario cambiamento, essenziale per il bene di questo paese, la mia città!

Trascorsi questi giorni, dopo il comprensibile momento di euforia e i tanti pensieri

rivolti a progetti da proporre, ho valutato, con tutta la responsabilità che mi connota e che questo ruolo richiede, che, tenendo conto degli impegni sempre più gravosi di natura professionale e familiare, che, non trovando le condizioni ideali per svolgere

un lavoro con i miei presupposti vista l’impossibilità riscontrata di condivisione e di

unione di tutto il partito, con rammarico, comunico la combattuta decisione di

rassegnare le mie dimissioni dalla carica.

Ringrazio coloro i quali hanno avuto fiducia nella mia persona, integra e dall’innocenza politica tanto da aver creduto che fossi, con responsabilità, in grado di ricoprire tale ruolo, ma proprio per responsabilità ho dovuto prendere tale decisione, con effetto immediato ed irrevocabile, di dimettermi da Segretario di

Circolo PD di Taurianova, a far data dalla presente. Ringrazio quanti hanno scritto sulla scheda elettorale il mio cognome, il Segretario

Provinciale Giuseppe Panetta, il Segretario Regionale Sen. Nicola Irto.

Convinta della Vostra comprensione

Architetto Daniela D’Anna