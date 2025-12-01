Pd, Rosellina Madeo: “rilanciare l’azione politica partendo dai territori”

A San Lorenzo Bellizzi si lancia la proposta di laboratori tematici. Intanto giovedì 4 dicembre a Rende il dibattito “Analisi e prospettive dopo le Regionali”

«Tornare tra la gente, ricordarsi dei Comuni. Tutti, anche di quelli più distanti dalle grandi città e con meno abitanti. La mia presenza a San Lorenzo Bellizzi va esattamente in questa direzione – spiega la consigliera regionale Pd Rosellina Madeo – con la profonda volontà di rinsaldare quel legame tra partiti e territori e di essere presente come punto di riferimento e come tramite tra le istanze dei cittadini e l’ente regionale».

«Non ci sono elezioni di alcun tipo all’orizzonte. Ma ritengo doveroso che la politica debba essere presente sempre, non soltanto in campagna elettorale. E l’incontro organizzato nel Museo degli Antichi Mestieri e dell’Arte Contadina è la chiara manifestazione di questo mio modo di intendere la politica».

L’iniziativa è stata accolta con grande partecipazione e fiducia, tanto che «è stata lanciata la proposta di avviare dei laboratori tematici – informa il segretario Pd del comune di San Lorenzo Bellizzi, Francesco Rago – avallata anche dal segretario provinciale Matteo Lettieri, per l’elaborazione di progetti concreti che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo dei territori. Queste tavole rotonde, aperte a tutti, saranno fucine di idee che potranno essere portate all’attenzione degli enti di competenza per trovare poi un’attuazione pratica».

«Il mio primo atto concreto a Palazzo Campanella – prosegue Rosellina Madeo – è stata una proposta di legge per preservare la natalità. Non è un mistero che in Calabria come in tutta Italia si hanno serie difficoltà a concepire. Ma nella nostra regione, vittima di uno spopolamento continuo e inarrestabile, questo problema assume dimensioni ancor più preoccupanti. Ma il Pd lo ha fatto sapere agli iscritti? Ebbene occorre parlare con i cittadini e andare avanti per rilanciare l’azione politica».

«In questa logica diventano fondamentali i momenti di incontro e di confronto. Questo giovedì 4 dicembre – conclude Rosellina Madeo – è fissato un dibattito a Rende presso l’hotel President al quale interverranno anche il Segretario regionale Nicola Irto e il Capogruppo in Regione Ernesto Alecci, per parlare di prospettive e azioni future al centro delle quali vanno rimessi i territori. Occorre tirare una linea di demarcazione tra quanto accaduto prima e quanto bisogna tornare a fare oggi: rimettere al centro della nostra agenda politica i cittadini e i loro bisogni».