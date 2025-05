Pd Reggio Calabria, la soddisfazione del partito reggino per risultati elettorali

“Il risultato elettorale delle amministrative in provincia di Reggio Calabria per il centro sinistra ed il PD appare incontestabile, per numero di consensi e per la conquista di significative amministrazioni comunali”.

“Il primo pensiero va a Gaetano Ciccone, neo eletto sindaco di Scilla e Tito Nastasi, neo eletto sindaco di Melito; a loro il merito di avere costruito con caparbietà, un progetto politico accolto favorevolmente dai cittadini.

Esperienze elettorali – in cui il simbolo del Pd non era presente – ma la storia di Ciccone e Nastasi, dirigenti del PD reggino, non può avere smentite di sorta.

Si apre, per queste due Comunità, un nuovo orizzonte, una nuova strada verso un maggiore protagonismo anche della società civile, disponibili all’impegno politico amministrativo e sui programmi.

Ovviamente, l’esito elettorale è solo il primo passaggio dell’ulteriore sperimentazione politica tesa soprattutto ad accorpare il binomio cittadini-istituzioni, ampliando la partecipazione popolare, con l’obiettivo di riconquistare la fiducia dell’opinione pubblica verso i partiti e la Politica, intesi come momenti di sintesi delle più ampie esigenze dei cittadini, che vanno soddisfatte, pena l’emergere di populismi, di rabbia, forme di protesta.

Anche i risultati conseguiti dal Centro Sinistra a livello nazionale con il contributo fondamentale del Partito Democratico hanno dimostrato che uniti si vince, che E’ POSSIBILE sconfiggere le destre mettendo da parte individualismi ed interessi particolari di singole forze politiche.

Il Partito Democratico sin da oggi assume l’impegno di lavorare accanto ai sindaci eletti del centrosinistra, con autonomia di giudizio affinché i programmi approvati largamente dagli elettori si realizzino e possano concretamente modificare le condizioni sociali e di vita quotidiana dei nostri concittadini”.

Auguri e buon lavoro

Antonio Morabito

(Segretario Metropolitano PD Reggio Calabria)