Pd Reggio Calabria, “Cinque Sì convinti in vista dell’appuntamento referendario dell’8 e del 9 giugno”

Cinque Sì convinti in vista dell’appuntamento referendario dell’8 e del 9 giugno ed è per questo che domani a Lazzaro presso il Centro Sociale “P. Capua”, alle ore 18,00, ed a Monasterace, sempre alle 18,00, presso il Centro di aggregazione giovanile “Dott. Rocco Lombardo”, vi saranno due iniziative a sostegno del referendum per il lavoro e la cittadinanza.

A Lazzaro interverranno, tra gli altri:

FORTUNATO PEDA’ (Segretario del Circolo cittadino del PD di Motta San Giovanni), VALERIA BONFORTE (Segretaria del PD Città di Reggio Calabria), ANITA NUCERA (Ass. Comm. PD RC), ANTONIO MORABITO (Segretario Federazione Provinciale del PD RC), GIOVANNI MURACA (Cons. Reg. PD), GIUSEPPE MARINO (Cons. PD Città Metr. RC), GIUSEPPE FALCOMATA’ (Sindaco Città Metr. RC), NICOLA IRTO (Senatore della Repubblica e Segr. Reg. PD), MASSIMO COGLIANDRO (Vice Segr. Circ. cittadino PD Motta San Giovanni).

A Monasterace chiuderà i lavori ANTONIO MORABITO (Segretario Federazione Provinciale del PD RC).

Il raggiungimento del quorum è una sfida non semplice, anche a causa della scelta illogica e dispendiosa da parte del governo di scorporare l’appuntamento referendario da quello elettorale amministrativo.

I quesiti, per come più volte ribadito, non attengono a questioni di destra o di sinistra ma l’ampliamento dei diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici, per un lavoro più sicuro, meno precario e più giusto ed a favore di un’integrazione di tutti gli stranieri regolari che lavorano e vivono in Italia da più di 5 anni.

Il Partito Democratico, attraverso questi e gli altri appuntamenti che si sono susseguiti nel territorio, intende ed ha inteso informare i cittadini sull’importanza di andare a votare al fine di ampliare i diritti di tutti ed in maniera tale che ognuno possa esercitare in modo consapevole il diritto al voto.

Giorno 6 giugno il Comitato promotore composto tra gli altri da PD, CGI, AVS, ANPI, CALABRIA POSSIBILE, chiuderà la campagna referendaria con un concerto gratuito all’Arena dello Stretto che vedrà esibirsi sul palco “Faber Quartet”, “C’è Rino Band”, “Kalavria”, “Filippo Hadu (DJ Set)” per cantare, ballare e l’8 ed il 9 andare a votare.