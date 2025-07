Pd di Reggio Calabria, manifesto politico che prende posizione sulla tragedia che sta colpendo Gaza: “Non possiamo restare complici con il silenzio”

La Direzione metropolitana del Pd di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità un manifesto politico che prende posizione contro la tragedia umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

«Non possiamo più restare in silenzio mentre migliaia di bambini, donne e uomini muoiono tra le macerie e la fame diventa un’arma di guerra – afferma il segretario Giuseppe Panetta –. Condanniamo con forza tanto l’attacco terroristico di Hamas quanto la risposta sproporzionata di Israele, che sta cancellando un intero popolo, violando ogni norma di diritto internazionale e umanitario».

Il manifesto, diffuso in tutte le Feste dell’Unità metropolitana e con cui sarà aperta quella di Cittanova dal 20 al 22 agosto, chiede al Governo italiano di riconoscere finalmente lo Stato di Palestina, di condannare con chiarezza le azioni di Israele contro la popolazione civile e di interrompere rapporti economici e militari con Tel Aviv finché non cesseranno le operazioni militari. Si sollecita inoltre l’Unione Europea a imporre sanzioni internazionali e ad attivarsi per un cessate il fuoco immediato, aprendo corridoi umanitari per portare cibo, acqua e medicinali a una popolazione stremata, e avviando una conferenza di pace seria e credibile per garantire il diritto a “due popoli, due Stati”, prima che uno dei due, quello palestinese, venga cancellato.

«Questo manifesto – conclude Panetta – è un appello a tutte le coscienze democratiche: il silenzio oggi equivale a complicità. Il Pd, nato da una cultura di pace, giustizia sociale e solidarietà internazionale, non intende voltarsi dall’altra parte davanti a quella che sarà ricordata come una vergogna per l’umanità».

Peppe Panetta

Segretario provinciale Pd

Federazione metropolitana

Reggio Calabria