Pd Cittanova, “seria preoccupazione per il progressivo aumento di casi di truffe e raggiri ai danni di anziani”

Esprimiamo, come Circolo del Partito Democratico, una seria preoccupazione per il progressivo aumento di casi di truffe e raggiri che si susseguono anche a Cittanova, in cui le vittime, alle quali manifestiamo la nostra vicinanza e solidarietà, sono prevalentemente persone vulnerabili per età o per condizione psico fisica. Le persone anziane e che spesso vivono sole sono sicuramente le vittime “preferite” da questi malviventi senza scrupoli.

Si tratta di vere e proprie organizzazioni che agiscono con precise tecniche truffatrici, in possesso di manuali di istruzione con dettagliate descrizioni delle cose che il telefonista deve dire alle vittime per compiere le truffe.

In genere, fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabiniere, il “telefonista” dice che un familiare deve saldare il debito per ritirare un pacco o che ha provocato un incidente stradale, che l’assicurazione è scaduta e che, per “sistemare” le cose, è necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito, un complice passa a prelevarli a casa delle vittime, che solo ore dopo, parlando con il figlio o il familiare in questione, scoprono il raggiro.

Gli anziani sono i più esposti al pericolo di essere truffati e i reati ai loro danni sono particolarmente gravi e odiosi perché chi li commette si approfitta di una condizione di solitudine e di fragilità.

Nel condannare fermamente tali azioni delittuose, il PD ritiene che occorra anzitutto reprimere questi atti criminosi, indagando scrupolosamente e assicurando i responsabili alla giustizia. Ed è indispensabile mettere in campo da parte degli organi dello Stato ogni appropriata azione tesa a garantire la sicurezza di una fascia della popolazione troppo spesso colpita da raggiri e abusi.

Accanto alla necessità di rafforzare gli strumenti di deterrenza e di repressione, vi è però l’esigenza di interventi efficaci affinché vengano potenziate le azioni di prevenzione, attraverso continue campagne di informazione, venga garantito supporto alle vittime e assicurata una tutela effettiva per tutti i cittadini anziani e vulnerabili.

La sicurezza degli anziani non è solo una questione giudiziaria, ma un tema sociale, culturale e civile che deve riguardare tutta la cittadinanza, al fine di poter ristabilire un clima di serenità nella comunità cittanovese.