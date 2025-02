Pd Cittanova, “forte preoccupazione per i tempi di realizzazione Ospedale di Comunità

Il Circolo PD di Cittanova esprime forte preoccupazione per i gravi ritardi relativi ai tempi di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Cittanova, a causa dei quali la sua attuazione esecutiva corre forti rischi.

Tali ritardi si evincono dalla lettura dei dati contenuti nell’ultima relazione mensile di monitoraggio finanziario redatta dal Dipartimento Salute della Regione Calabria, aggiornata a gennaio 2025.

Così come riportato anche dalla stampa, dei 20 Ospedali di Comunità programmati e finanziati in Calabria, 11 risultano già avviati e 4 sono a rischio. Tra questi l’Ospedale di Cittanova, che non ha ancora ottenuto il parere dei vigili del fuoco e nemmeno l’approvazione della progettazione esecutiva.

Il progetto definitivo per gli interventi relativi alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Cittanova era stato già approvato il 28 dicembre 2023, con delibera n° 1151 del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, e con la medesima delibera era stata autorizzata la procedura veloce dell’appalto integrato, comprensivo sia della redazione del progetto esecutivo che dell’affidamento dei lavori.

Dai dati analizzati, risulta evidente che la Regione Calabria e il suo Commissario ad acta Occhiuto sono in grave ritardo nell’attuazione esecutiva di questa e di altre strutture sanitarie, accumulando dilazioni temporali sulla tabella di marcia che dovrebbe concludersi entro il 2026, mettendo così a rischio il diritto alla salute dei cittadini del nostro territorio, già in condizioni fortemente precarie, e vanificando le risposte che le nostre comunità attendono da troppo tempo.

L’Ospedale di Comunità di Cittanova è stato finanziato nel 2021, per un importo di 2 milioni e 300 mila euro, grazie ai fondi del PNRR e dovrà essere dotato di 20 posti letto, estensibili a 40.

Per Cittanova si è trattato di un risultato significativo ottenuto grazie alla credibilità vantata allora dalla nostra città e alle proficue interlocuzioni ed i rapporti costruiti con i diversi rappresentanti istituzionali sovracomunali e gli esponenti politici vicini alla nostra comunità.

L’Ospedale di Comunità dovrà essere una struttura di ricovero breve per quei pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica.

Potrà pertanto facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti.

Il finanziamento di questa struttura è stata, pertanto, una conquista sociale per la nostra città che potrà aiutare molti pazienti bisognosi di cure intermedie e contribuire a migliorare i servizi sanitari sul nostro territorio.

Preoccupato di tali ritardi, il PD cittadino ha già investito del problema il Consigliere regionale Giovanni Muraca e il Gruppo PD in Consiglio regionale per una loro azione sulla Direzione dell’ASP e sulla Giunta regionale calabrese.