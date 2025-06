PD Calabria, Irto segretario e Locanto presidente dell’Assemblea. “Equilibrio, rappresentanza e visione per costruire l’alternativa”

Si è tenuta la prima Assemblea regionale del Partito Democratico della Calabria. Un appuntamento politico importante che ha sancito la proclamazione di Nicola Irto come segretario regionale, l’elezione degli organismi dirigenti e di Maria Locanto come nuova presidente dell’Assemblea.

L’elezione di Maria Locanto rappresenta una scelta politica di equilibrio e responsabilità. Una decisione che garantisce rappresentanza di genere, valorizzando competenza ed esperienza istituzionale, promuove l’equilibrio territoriale. È un segnale chiaro di riequilibrio condiviso, che rafforza l’idea di un partito plurale, dinamico e radicato in tutta il territorio della Calabria.

Da presidente uscente dell’Assemblea, rivolgo a Maria Locanto un sincero augurio di buon lavoro. La sua nomina conferma la volontà collettiva di proseguire un percorso unitario e partecipato, da fare insieme al segretario Nicola Irto, riconfermato oggi alla guida del partito regionale.

Questa Assemblea ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sul ruolo che il Partito Democratico è chiamato a svolgere in un tempo segnato da disillusione, distanza dalla politica e crescente domanda di risposte concrete.

Un partito non è soltanto un modello organizzativo: è una comunità, un luogo di elaborazione collettiva, uno spazio dove si incontrano idealità e concretezza, territori e visioni.

Oggi più che mai, il nostro compito è ricostruire un legame autentico con le persone. Dobbiamo esserci, con impegno e responsabilità, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei territori più fragili. Dobbiamo ascoltare e rispondere, con umiltà ma anche con determinazione.

Un partito è tale se è in grado di rappresentare chi è rimasto indietro. Se riesce a trasformare il disagio in proposta, la protesta in progetto, la rassegnazione in futuro.

E ha valore se sa costruire una vera alternativa. Un’alternativa concreta, credibile, radicata nelle comunità. Un’alternativa all’attuale governo regionale, spesso distante dai bisogni reali, incapace di offrire risposte strutturali alle tante criticità che affliggono il nostro territorio.

Noi dobbiamo essere questa alternativa. Non solo opponendoci, ma costruendo visione, squadra e proposta. Confrontandoci senza paura, unendo competenza e passione, ascolto e decisione.

Questo è il Partito Democratico che vogliamo. Questo è l’impegno che ci dobbiamo assumere. Insieme. ‎

Giusy Iemma vicesindaca di Catanzaro

Gia presidente dell’assemblea regionale PD